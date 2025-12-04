Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu

Boğa burcu ve Yükselen Boğa burcu
Bugün değer algın zihinsel bir sorgulamaya giriyor. Para, kazanç, alışveriş, değer verdiğin şeyler üzerine hızlı fikir değişimleri olabilir. Maddi konularda atak karar verme yerine seçenek toplamak daha faydalı.
