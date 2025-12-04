Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu

4.12.2025 16:08:00
Astrolog Bilge Aslı
Boğa burcu ve Yükselen Boğa burcu 

Bugün değer algın zihinsel bir sorgulamaya giriyor. Para, kazanç, alışveriş, değer verdiğin şeyler üzerine hızlı fikir değişimleri olabilir. Maddi konularda atak karar verme yerine seçenek toplamak daha faydalı.