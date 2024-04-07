Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu:
Bugün biraz özgüvensiz ve içe kapanık hissedebilirsiniz.. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. Artık size pozitif anlamda hizmet etmeyen ne varsa hayatınızdan yavaş yavaş çıkartın.. Olayları dürtülerinizle değil mantık çerçevesinde değerlendirin.
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