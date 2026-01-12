Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu tarihleri kaçırmayın! 2026 yılında burcunuza göre en şanslı günler

Bu tarihleri kaçırmayın! 2026 yılında burcunuza göre en şanslı günler

12.01.2026 12:58:00
Bu tarihleri kaçırmayın! 2026 yılında burcunuza göre en şanslı günler

2026 yılı, her burç için yeni fırsatlar ve sürprizlerle dolu bir yıl olacak. Kariyer, aşk, finans ve kişisel gelişim alanlarında önemli adımlar atabileceğiniz bu dönemde, gezegenlerin hareketleri özellikle bazı günleri öne çıkarıyor. İşte burcunuza göre yılın en şanslı günleri.

Bu tarihler; iş görüşmeleri, önemli adımlar, yeni başlangıçlar, taşınma, evlilik, yatırım ya da kalpten gelen dilekler için gökyüzünün sizi en çok desteklediği zamanlar olacak. İşte burcunuza göre 2026’da yıldızınızın parlayacağı o özel günler…

KOÇ BURCU

Şanslı Günler: 14 Şubat, 3 Mayıs, 18 Ağustos, 27 Kasım

Cesaretinizin ödüllendirileceği bir yıl. Özellikle bahar ayları kariyer ve yeni projeler için altın değerinde.

BOĞA BURCU

Şanslı Günler: 9 Mart, 21 Haziran, 5 Eylül, 12 Aralık

Maddi konularda yüzünüz gülecek. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar bu tarihlerde kapınızı çalabilir.

İKİZLER BURCU

Şanslı Günler: 26 Ocak, 17 Nisan, 30 Temmuz, 11 Ekim

İletişim, eğitim ve seyahat alanlarında şans sizden yana. Hayatınıza yeni insanlar girebilir.

YENGEÇ BURCU

Şanslı Günler: 4 Şubat, 28 Mayıs, 16 Ağustos, 22 Kasım

Duygusal olarak güçlendiğiniz, kalbinizin doğruyu seçtiği zamanlar. Aşk ve aile konuları ön planda.

ASLAN BURCU

Şanslı Günler: 1 Mart, 19 Haziran, 7 Eylül, 29 Aralık

Sahne sizin! Görünürlük, başarı ve takdir bu tarihlerde artıyor. Büyük adımlar için ideal.

BAŞAK BURCU

Şanslı Günler: 12 Ocak, 6 Nisan, 24 Temmuz, 14 Ekim

Planlarınızın meyvesini topluyorsunuz. Özellikle iş ve sağlık alanında güçlü gelişmeler var.

TERAZİ BURCU

Şanslı Günler: 8 Şubat, 15 Mayıs, 2 Ağustos, 20 Kasım

İlişkilerde denge yeniden kuruluyor. Aşk, ortaklık ve önemli anlaşmalar için şanslı zamanlar.

AKREP BURCU

Şanslı Günler: 5 Mart, 11 Haziran, 9 Eylül, 3 Aralık

Dönüşüm yılı. Hayatınızı kökten değiştirecek kararlar bu tarihlerde çok daha isabetli olabilir.

YAY BURCU

Şanslı Günler: 23 Ocak, 18 Nisan, 1 Temmuz, 26 Ekim

Yeni ufuklar, yolculuklar ve eğitim fırsatları gündemde. Hayatınız genişliyor.

OĞLAK BURCU

Şanslı Günler: 10 Şubat, 27 Mayıs, 13 Ağustos, 6 Aralık

Emekleriniz karşılık buluyor. Kariyer ve statü alanında önemli kapılar açılıyor.

KOVA BURCU

Şanslı Günler: 16 Mart, 4 Haziran, 21 Eylül, 15 Kasım

Yaratıcılığınız zirvede. Sürpriz gelişmeler, yeni fikirler ve beklenmedik şanslar sizi bulabilir.

BALIK BURCU

Şanslı Günler: 7 Ocak, 25 Nisan, 8 Temmuz, 17 Aralık

Ruhsal olarak güçlendiğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir yıl. Kalbinizin sesini izleyin.

