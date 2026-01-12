Bu tarihleri kaçırmayın! 2026 yılında burcunuza göre en şanslı günler

Bu tarihler; iş görüşmeleri, önemli adımlar, yeni başlangıçlar, taşınma, evlilik, yatırım ya da kalpten gelen dilekler için gökyüzünün sizi en çok desteklediği zamanlar olacak. İşte burcunuza göre 2026’da yıldızınızın parlayacağı o özel günler…

KOÇ BURCU

Şanslı Günler: 14 Şubat, 3 Mayıs, 18 Ağustos, 27 Kasım

Cesaretinizin ödüllendirileceği bir yıl. Özellikle bahar ayları kariyer ve yeni projeler için altın değerinde.

BOĞA BURCU

Şanslı Günler: 9 Mart, 21 Haziran, 5 Eylül, 12 Aralık

Maddi konularda yüzünüz gülecek. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar bu tarihlerde kapınızı çalabilir.

İKİZLER BURCU

Şanslı Günler: 26 Ocak, 17 Nisan, 30 Temmuz, 11 Ekim

İletişim, eğitim ve seyahat alanlarında şans sizden yana. Hayatınıza yeni insanlar girebilir.

YENGEÇ BURCU

Şanslı Günler: 4 Şubat, 28 Mayıs, 16 Ağustos, 22 Kasım

Duygusal olarak güçlendiğiniz, kalbinizin doğruyu seçtiği zamanlar. Aşk ve aile konuları ön planda.

ASLAN BURCU

Şanslı Günler: 1 Mart, 19 Haziran, 7 Eylül, 29 Aralık

Sahne sizin! Görünürlük, başarı ve takdir bu tarihlerde artıyor. Büyük adımlar için ideal.

BAŞAK BURCU

Şanslı Günler: 12 Ocak, 6 Nisan, 24 Temmuz, 14 Ekim

Planlarınızın meyvesini topluyorsunuz. Özellikle iş ve sağlık alanında güçlü gelişmeler var.

TERAZİ BURCU

Şanslı Günler: 8 Şubat, 15 Mayıs, 2 Ağustos, 20 Kasım

İlişkilerde denge yeniden kuruluyor. Aşk, ortaklık ve önemli anlaşmalar için şanslı zamanlar.

AKREP BURCU

Şanslı Günler: 5 Mart, 11 Haziran, 9 Eylül, 3 Aralık

Dönüşüm yılı. Hayatınızı kökten değiştirecek kararlar bu tarihlerde çok daha isabetli olabilir.

YAY BURCU

Şanslı Günler: 23 Ocak, 18 Nisan, 1 Temmuz, 26 Ekim

Yeni ufuklar, yolculuklar ve eğitim fırsatları gündemde. Hayatınız genişliyor.

OĞLAK BURCU

Şanslı Günler: 10 Şubat, 27 Mayıs, 13 Ağustos, 6 Aralık

Emekleriniz karşılık buluyor. Kariyer ve statü alanında önemli kapılar açılıyor.

KOVA BURCU

Şanslı Günler: 16 Mart, 4 Haziran, 21 Eylül, 15 Kasım

Yaratıcılığınız zirvede. Sürpriz gelişmeler, yeni fikirler ve beklenmedik şanslar sizi bulabilir.

BALIK BURCU

Şanslı Günler: 7 Ocak, 25 Nisan, 8 Temmuz, 17 Aralık

Ruhsal olarak güçlendiğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir yıl. Kalbinizin sesini izleyin.