Çalışmayı hiç sevmeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar işten kaçmayı marifet zannediyor

Astroloji yalnızca aşkı ve karakteri değil, iş hayatındaki tutumları da etkiliyor. Bazı erkek burçları var ki sabah erken kalkmaktan, takım elbise giymekten ya da sürekli sorumluluk almaktan fazlasıyla kaçıyor. Onlar için "yaşamak için çalışmak" değil, "mümkünse hiç çalışmamak" felsefesi geçerli. Bu burçların erkek temsilcileri, bazen tembellikleriyle bazen de işten kaytarma yöntemleriyle çevresine sabır testleri yaşatabiliyor. İşte, çalışkanlığı pek de umursamayan o dört burç...

BALIK BURCU

Hayalperest Balık erkeği, iş hayatının soğuk ve gerçekçi yapısına pek uyum sağlayamaz. Rutin işler onu boğar, masa başında geçen saatler ise ruhunu emer. Sanatsal ya da yaratıcı işlerde kendini gösterse de, sorumluluk gerektiren klasik iş ortamları onun doğasına aykırıdır. "Hayal kurmak da bir iştir" mottosuyla sık sık mola verir. Balık burcu erkeği için çalışmak, çoğu zaman ilham geldikçe yapılan bir şeydir.

YAY BURCU

Maceracı Yay erkeği, özgürlüğüne düşkündür ve iş hayatının sınırlarını kısıtlayıcı bulur. Sabah dokuz, akşam altı arasında sıkışmak ona göre değildir. Onun ideali dünyayı dolaşmak, yeni deneyimler kazanmak ve hayattan keyif almaktır. Ofis toplantıları, mail trafiği ya da yönetici baskısı onun enerjisini tüketir. "Hayat kısa, iş sonra!" anlayışıyla günü anlık yaşar.

TERAZİ BURCU

Zarif ve uyumlu Terazi erkeği, şık görünmekten hoşlanır ama ter dökmekten pek haz etmez. İş ortamındaki rekabet, stres ve baskı, onun iç dengesini bozar. İş yerine arkadaşlık ilişkilerine ve sosyal ortamlara daha çok önem verir. Terazi erkeği genellikle çalışmak zorunda olduğu için çalışır ama gönlü hep tatilde gibidir. Onun için "çalışırken estetik de önemli" mottosu, bazen işi ikinci plana atmasına neden olur.

BOĞA BURCU

Konforuna düşkün Boğa erkeği, rahatını bozacak hiçbir işe gönüllü olmaz. Disiplinli görünebilir ama asıl motivasyonu para değil, huzurdur. Uzun süre aynı koltukta oturmak ya da emek gerektiren işlerle uğraşmak ona göre değildir. Eğer işte konforlu bir alanı yoksa ya kaçamak yapar ya da işi yavaşlatır. "Az çalış, çok yaşa" onun gizli felsefesidir.