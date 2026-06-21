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Damarına basıldığı an patlamaya hazır en agresif 3 burç...

Damarına basıldığı an patlamaya hazır en agresif 3 burç...

21.06.2026 22:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Damarına basıldığı an patlamaya hazır en agresif 3 burç...

Bazı burçlar çoğu kişiye göre çok daha hızlı öfkelerine yenik düşerler. İşte, hızlı parlayan 3 burç...
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Sakin giden bir günü veya sıradan bir tartışmayı tek bir ters kelimeyle adeta yangın yerine çevirebilen, öfkesi saman alevi gibi hızlı parlayan o 3 hırçın burç...

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Bir şeyin istedikleri gibi gitmemesi veya haksızlığa uğradıklarını hissetmeleri parlamaları için yeterlidir. Arkasını önünü düşünmeden, o an içlerinden ne geçiyorsa yakıp yıkarak söylerler; neyse ki öfkeleri parladığı gibi hızlı geçer.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Onların agresifliği Koçlar gibi gürültülü değildir, derinden ve sinsi gelir. Bir şeye sinirlendiklerinde anında buz kesilirler ve karşı tarafı en hassas yerinden vuracak o tek cümleyi bulup söylerler. Onların öfkesi soğuk servis edilen bir intikam gibidir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Gururlarına veya otoritelerine en ufak bir saygısızlık sezdikleri an ortamın sıcaklığı bir anda yükselir. Altta kalmayı asla kabul etmedikleri için seslerini ve enerjilerini yükselterek alanı domine ederler. Tartışmada son sözü söyleyene kadar da geri adım atmazlar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç #agresif

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