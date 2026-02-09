Hayat sürekli bir dönüşüm içindeyken bazı burçlar için değişim, gelişimden çok risk anlamına gelir. Alışılmış düzeni bırakmak, kontrolü kaybetmek ya da belirsizliğe sürüklenmek istemeyen bu burçlar, eskiyi korumayı yeniyi denemeye tercih eder. İşte, değişime direnen 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

En sabit burçlardan biri olan Boğa, değişime direnç göstermesiyle bilinir. Güvenli alanını terk etmek istemez; bildiği düzen içinde ilerlemek ona huzur verir. Değişim ancak zorunlu hale geldiğinde kabul edilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Yengeç burcu için değişim, duygusal güvenliği tehdit eden bir durumdur. Tanıdık ortamlar ve alışılmış ilişkiler onun için vazgeçilmezdir. Bu nedenle yeni başlangıçlara temkinli yaklaşır ve eski bağlarını kolay kolay bırakmaz.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Plan, disiplin ve uzun vadeli hedeflerle hareket eden Oğlak burcu, ani değişimleri sevmez. Mevcut sistemini yıllar içinde kurduğu için, bu yapının bozulmasına karşı direnç gösterebilir. Değişim onun için kontrollü ve hesaplanmış olmalıdır.