Dışarıdan sert görünen ama aslında yumuşak kalpli olan 5 burç: Bu burçlar adeta dışa güçlü, içe duygusal bir dünyaya sahipler...

Astrolojiye göre bazı burçlar, dışarıya sert ve kontrollü bir imaj çizerken iç dünyalarında inanılmaz bir hassasiyet ve sevgi barındırır. Bu burçlar, sevdiklerine karşı koruyucu, duygusal ve derin bir bağlılık sergiler. Peki dışa güçlü, içte işe duygusal bir dünyaya sahip olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, dışarıdan sert görünen ama aslında yumuşak kalpli olan 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu genellikle ciddi, disiplinli ve kontrollü yapısıyla bilinir. Duygularını açıkça ifade etmekten pek hoşlanmaz. Soğuk ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Ancak bu görünümün altında son derece hassas ve kırılgan bir kalp vardır. Oğlaklar, sevdikleri insanlar için büyük fedakârlıklar yapar ama bunu gösterişli bir şekilde değil, sessizce yaparlar. Hayal kırıklıklarını kimseye belli etmez, içlerinde yaşarlar. Onlar için güven çok önemlidir; bir kez güvendiklerinde ise kalplerini tamamen açarlar.

2. KOVA BURCU

Kova burcu özgür ruhlu, mantık odaklı ve bireysel yapısıyla tanınır. Dışarıdan bakıldığında duygusal konulara mesafeli duruyormuş gibi görünebilir. Ancak Kova burçlarının kalbi sandığınızdan çok daha hassastır. Onlar duygularını dramatik şekilde yaşamaz; daha derin ve sessiz yaşarlar. İnsanlık, adalet ve toplumsal konular söz konusu olduğunda inanılmaz derecede duygusal olabilirler. Aşk hayatında ise kırıldıklarında içine kapanırlar ve kimseye belli etmezler.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu güçlü, gizemli ve sert bir enerji verir. Soğukkanlı tavırları nedeniyle çoğu zaman duygusuz sanılabilir. Oysa Akrep, zodyağın en derin duygulara sahip burçlarından biridir. Sevdiklerinde tutkuyu, kıskançlığı, bağlılığı ve sadakati en yoğun şekilde yaşar. Ancak kırılmamak için duvar örer. İç dünyasında yaşadığı fırtınaları dışarı yansıtmaz. Bir Akrep’in sessizliği çoğu zaman en büyük duygusal göstergesidir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu mantıklı, detaycı ve eleştirel yapısıyla bilinir. Bu özellikleri nedeniyle fazla duygusal görünmez. Hatta zaman zaman mesafeli ve katı algılanabilir. Ancak Başak burçları, sevdiklerine karşı inanılmaz derecede hassas ve koruyucudur. Sevgilerini sözle değil, davranışla gösterirler. Birinin hayatını kolaylaştırmak, destek olmak ve yanında olmak onların sevgi dilidir. İçten içe çok çabuk kırılırlar ama bunu belli etmemek için güçlü durmaya çalışırlar.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu genellikle özgüvenli, gururlu ve dikkat çekici yapısıyla tanınır. Güçlü duruşları nedeniyle kolay kolay duygusal sanılmazlar. Ancak Aslan burçları aslında ilgiye, sevgiye ve takdir edilmeye çok ihtiyaç duyar. Sevdiklerine karşı son derece cömert ve koruyucudurlar. Gururları nedeniyle kırıldıklarını belli etmezler. Ama iç dünyalarında, özellikle sevgi görmediklerinde derin bir hayal kırıklığı yaşayabilirler.