MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Hatay'a düştü!

ABD ve İsrail saldırısı altındaki İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerini füze ve drone atışlarıyla vurmayı sürdürürken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kritik bir açıklama geldi.

MSB açıklamasında, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, mühimmatın İran tarafından ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk havasına yöneldiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FİDAN'DAN ARAKÇİ'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hatay Dörtyol'a düşen balistik mühimmat olayıyla ilgili olarak Bakan Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi aradığını duyurdu.

Kaynaklar, Fidan'ın mühimmatla ilgili olarak Arakçi'ye tepkisini ilettiğini ve çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

NATO'DAN AÇIKLAMA

İran tarafından Türk hava sahasına doğru fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından NATO'dan açıklama geldi.

İttifak sözcüsü Allison Hart, “İran’ın, Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz. İran’ın bölgede ayrım gözetmeyen saldırıları sürerken NATO tüm müttefikleriyle, Türkiye dahil, güçlü bir dayanışma içindedir” dedi.