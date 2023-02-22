Doğuştan yalancı 3 burç! Sözlerine pek güven olmuyor.

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 20:46

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 20:46

Yalan söyleyen burçlar durumu kurtarmaya çalışan kişiler olarak bilinir. Anlık yaşamaya meyilli bireyler yalan söylemekten hiç çekinmezler. Zor durumda kaldıklarında ilk olarak yalana sarılır ve söyledikleri yalana da ilk olarak kendileri inanırlar.

Peki hangi burçlar doğuştan yalancı olarak bilinir? İşte o burçlar

Yapılan bir araştırmada ''İkizler, Kova ve Balık'' burcunun en yalancı burçlar olduğu tespit edildi.





DOĞUŞTAN YALANCI BURÇLARIN LİSTESİ





İKİZLER: Boş vaatleri vermekten çok hoşlanan İkizler burcu hafiften yalancı. İnsanlar onların sözlerini çok ciddiye almamalı. Akıllarına geldikleri gibi konuşurlar. İkizler burcundan biriyle iş yapacak olursanız iki kez düşünmenizde fayda var. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi yarı yolda bırakabilirler. Yalan konusunda usta olan İkizler sizi gerçekten zor durumda bırakabilir.





KOVA: Duygusal Kovaların bir dediği diğerini tutmaz. Bu da onları otomatik olarak yalancı yapar. Duyguları söz konusu olduğunda denge ve tutarlılık kalmaz. Kova en çelişkili burçlar arasında yer alır. Kova burcundan biriyle ilişki yaşıyorsanız gerçekten hayatınız çok zor geçecektir. Gelişi güzel yalan söyleyen Kovalar adeta sizi hayattan soğuturlar.





BALIK: Histerik ve sözlerine güvenmemeniz gereken Balıklarla yaşamak zordur. Dünyayı kendi etraflarında döndürürler. İşin aslı ise asla onların yorumladığı gibi değildir. Balık duygusal bir burç olarak bilinse de duyguları ancak kendisi için ön planda olur. Bir başkasının ne hissettiği çoğu zaman onların umrunda olmaz.

AKREP'E DİKKAT EDİN

Akrep burcuna da yalan konusunda dikkat etmek gerekiyor. Akrep burçlarının da çok yalancı olduğu biliniyor. Doyumsuz burçlar arasında yer alan Akrepler çoğu zaman insanları çileden çıkarma konusunda usta olurlar.