TRT1 ve Kanal D'yi zora sokacak dizi! Teşkilat ve Yargı'yı finale sürükleyebilir..

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:58

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 18:58

Ekrandaki reyting savaşına yeni bir dizi daha dahil oldu. Son dönemde FOX TV yayınladığı dizilerle dikkat çekerken ses getirecek bir diziyi daha yayınnlamaya başladı. Ulusalpost'da aktarılanlara göre; İlk bölümüyle fırtına gibi esen 'Ego' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

YARGI VE TEŞKİLAT'I ZORA SOKACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisiyle, TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin aylardır rakibi yoktu. Her iki dizi de reyting konusunda büyük bir başarı elde ediyordu.

Ancak, Ego dizisinin başlamasıyla birlikte işler değişecek gibi görünüyor. Ego dizisi ilk bölümüyle reytingleri alt üst etmişti. Öyle ki bu başarının devam etmesi durumunda Yargı ve Teşkilat için erken final haberi bile gelebilir.

Yeni transfer büyük ses getirecek!

Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’u yıllar sonra yeniden buluşturan Pastel Film imzalı dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Büyük bir borçla karşı karşıya gelen Erhan’ın patronu Sibel’in teklifiyle değişen hikâyesini konu edinen diziye Şafak Pekdemir katılıyor.

HANGİ KARAKTERE HAYAT VERECEK?

Başarılı oyuncu FOX’ta pazar akşamları yayınlanan dizide “Esin” karakterini canlandıracak.

Şafak Pakdemir daha öncede aynı kanalda yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde Zehra karakterine hayat vermişti.

EGO DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

