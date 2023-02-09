Doğuştan zeki 3 burç! Hafızaları o kadar güçlü ki her şeyi çok iyi çözüyorlar

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:39

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:20

BALIK BURCU

Dünyanın en zeki adamı olan Albert Einstein, balık burcudur. Duygusallığı ve hayal dünyası onu aklını kullanmasına yönlendirmiş. Aşırı duygusal ve ağlayan bir yapıları varmış gibi görünseler de balık burçlarındaki sivri akıl kimse de yok. Yaratıcılıkları onları sanat, sayısal ve siyasi yönde hep en önde tuttu. Balık burcundan olanların hafızaları da çok güçlüdür bir çok şeyi unutmazlar. Eğer balık burcuyla ilişki yaşıyorsanız onları sakın hafife almayın. Hiç ummadığınız bir anda yıllar önceki bir olayı bile size hatırlatabilirler.

TERAZİ BURCU

Denge burcu olan terazi burçları, akıllarını elde etmeyi istedikleri her konuda kullanırlar. Çok pratik bilgileri vardır. İşlerini yürütmenin hep bir yolunu bulurlar. İkna kabiliyetleri yüksek olan Terazi burçlarının akıllarındakini hiç bir zaman tam olarak bilemezsiniz. Doğuştan akıllı oldukları için yeteneklerini hızla keşfederler. Terazi burcundan olanlar geleceği hissetme konusunda da oldukça güçlüdür. Yaşanacak bir çok olayı önceden iyi analiz etmeleri nedeniyle çözebilirler. Terazi insan sarrafıdır. Bir kişiyi gördüğünde geçmişine dair bir çok şeyi şıp diye çözebilir. Terazi burcuyla ilişki yaşıyorsanız yandınız. Onlara yalan söylemek imkansızdır. O kadar zeki olurlar ki bir olayı bir gün geçmeden bile çözebilirler.

ASLAN BURCU

Fırsatları en iyi değerlendiren aslan burcu, akıllarını nasıl kullandıklarını kanıtlarlar. Tespitleri ve öngörüleri güçlü olan aslan burçları bunlara göre hareket ederler. Güçlü ve sıcak aslan burçları akıllarını sadece kendilerine değil başka insanlar içinde kullanmaktan hiç çekinmezler. Lider burçlardan biri olarak bilinen aslanlar aslında çokta zekidir. Zeki olmaları nedeniyle de hep bir adım önde olurlar.

AKREP'E DİKKAT;

Öte yandan bu üç burç haricinde akrep burcundan olanlar da çok zeki burçlar arasında yer almaktadır.