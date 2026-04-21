Dünya yıkılsa istifini bozmayanlar! En soğukkanlı ve 'çelik sinirli' 3 burç...

Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez; ancak kriz anlarında kimin ayakta kalacağı burç haritalarında saklıdır. Astroloji dünyasında "duygusal dayanıklılık" denince akla gelen bazı isimler vardır ki, onlar en büyük fırtınalarda bile rotayı şaşırmazlar. İşte karakteri bir kaya kadar sağlam olan o burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Onlar için hayat bir strateji oyunudur. Bir Oğlak burcunu ağlarken veya "eyvah" derken görmeniz çok zordur; çünkü o çoktan B, C ve D planlarını hazırlamıştır. Duygularını işine karıştırmayan Oğlaklar, en zorlu zirvelere sabırla tırmanmalarıyla bilinir.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler krizin içinden doğarlar. Herkesin kaçtığı o karanlık ve zor anlarda, onlar küllerinden yeniden doğmak için gerekli enerjiyi bulurlar. Sessiz kalarak gözlem yapma yetenekleri, hamlelerini her zaman ölümcül ve doğru kılar.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar olaylara o kadar rasyonel ve dışarıdan bir gözle bakarlar ki, kişisel krizler bile onlar için çözülmesi gereken birer "mantık sorusu" gibidir. Duygusal dalgalanmalara kapılmak yerine, sistemli bir şekilde çözüm odaklı hareket ederler.