Duygularını içinde yaşayan 4 erkek burcu: Bu burçlar dertlerini paylaşamıyor

Bazı erkekler duygularını göstermekten çekinir; sevinçlerini de hüzünlerini de içinde yaşar. Onlar için hislerini kelimelere dökmek zor olabilir ama davranışlarıyla sevgilerini göstermeyi tercih ederler. Astrolojide de bazı burçlar bu içe dönük duygusallıklarıyla öne çıkar. İşte duygularını içinde yaşayan 4 erkek burcu...





OĞLAK BURCU

Oğlak erkekleri duygularını kontrol etmeyi tercih eder. Onlar için duygusal zayıflık göstermek kolay değildir; güçlü ve soğukkanlı kalmak isterler. Sevgi ve bağlılıklarını daha çok sorumluluk alarak gösterirler. Dışarıdan mesafeli görünseler de, iç dünyalarında oldukça derin duygular taşırlar.





AKREP BURCU

Akrep erkekleri yoğun duygular yaşasa da bunları dışa vurmayı pek tercih etmez. Hislerini saklamayı ve kontrol altında tutmayı iyi bilir. Güvenmediği kişilerle duygularını paylaşmaz, ancak sevdiği insana karşı derin ve tutkulu bir bağlılık gösterir. Onun sevgisini anlamak için sözlerine değil, davranışlarına bakmak gerekir.





BAŞAK BURCU

Başak erkekleri duygularını kelimelerle ifade etmekte zorlanabilir. Onlar için sevgi; düşünceli olmak, yardım etmek ve destek vermekle gösterilir. Hislerini açıkça dile getirmeseler de, dikkatli bakıldığında her hareketinde sevgisi hissedilir. Mükemmelliyetçi yapıları nedeniyle duygularını göstermekten çok kontrol etmeyi tercih ederler.





KOVA BURCU

Kova erkekleri duygularını entelektüel düzeyde yaşamaya eğilimlidir. Aşırı duygusallıktan kaçınırlar ve hislerini mantıkla dengelemeye çalışırlar. Bazen soğuk ya da mesafeli algılansalar da, aslında duygularını kendi içlerinde yoğun bir şekilde yaşarlar. Sevgi ve bağlılıklarını alışılmış kalıpların dışında gösterirler.