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Duygusal destek arayan 3 burç...

Duygusal destek arayan 3 burç...

6.07.2026 21:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Duygusal destek arayan 3 burç...

Bazı burçlar dışarıdan ne kadar güçlü dursa da içten içe sevdikleri tarafından duygusal desteğe ihtiyaç duyar. İşte, duygusal destek arayan 3 burç...
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Dışarıya karşı her zaman güçlü, sarsılmaz ve "her şeyi hallederim" imajı çizen bazı burçlar, aslında derin bir takdir ve desteklenme ihtiyacı duyarlar. İşte, duygusal destek arayan 3 burç...

ASLAN BURCU

Sürekli bir "kral/kraliçe" pozu verdikleri için kimse onların da yorulabileceğini düşünmez, ancak iç dünyalarında sevilmeme korkusuyla baş başa kalabilirler.

YAY BURCU

Dışarıya sürekli neşe ve macera imajı çizen Yaylar, aslında kalabalıklar içinde derin bir "anlaşılmama" duygusuyla mücadele ederler.

KOÇ BURCU

Enerji patlaması beklenen Koçlar, sürekli sorumluluk almaktan yoruldukları için biri gelip onlara "bugün dinlen" desin isterler.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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