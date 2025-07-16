Duygusal kriz yaşayan 4 erkek burcu: Bu burçlar fazla drama yaşıyor

Aşk sadece sevmek değil, hissetmek, yoğun yaşamak ve bazen de abartmaktır. Bazı erkek burçları ise bu konuda sınır tanımaz; en küçük ayrıntıda büyük anlamlar çıkarır, duygularını doruklarda yaşar ve partnerini de bu fırtınalı dünyaya davet eder. Onlar için bir mesajın geç gelmesi bile duygusal alarm sebebidir. İşte aşkta her şeyi hisseden, biraz alınan, biraz kırılan ama çok seven o dört burç...

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkeği romantizmi DNA’sında taşır. Sevdi mi tam sever, ama ilgi görmedi mi içine kapanır, kırılır ve bunu belli eder. Ailesine, geçmişe ve duygusal bağlara düşkündür. Ufak bir tartışmada bile çocukluk travmalarını gündeme getirebilir. Yengeç erkeğiyle ilişki, zaman zaman gözyaşıyla, zaman zaman şefkatle doludur.

BALIK BURCU

Duygular denizinde yüzen Balık erkeği, hayali bir aşk dünyasında yaşar. Romantik beklentileri büyüktür ve çoğu zaman gerçeklerle örtüşmez. Drama sevmez gibi görünse de, duygusal iniş çıkışlardan beslenir. Bir bakışla şiir yazabilir ama aynı hızla kendini yanlış anlaşılmış hissedebilir. Aşkta incinir, susar ama asla hafife almaz.

AKREP BURCU

Tutkulu ve derin duyguların adamı olan Akrep erkeği, sevdiğinde sahiplidir ama kontrolü de elden bırakmaz. Kıskançlığı ve sezgileriyle her detayın peşine düşer. Bir şey söylemez ama hisseder, sonra bir bakarsınız tüm olay çözülmüş. Aşkta güven arar, bulamazsa derin sessizliklerle cezalandırır. Onun duygusal dramı, fırtına öncesi sessizlik gibidir.

TERAZİ BURCU

İlişkilerde uyum peşinde koşan Terazi erkeği, çatışmalardan kaçınır ama duygusal kararsızlıklarıyla meşhurdur. Ne istediğini bazen kendisi de bilmez ve bu da duygusal dalgalanmalara yol açar. Tartışmaktan çok alınır, pasif agresif tepkiler verebilir. Aşka estetik ve anlam yükler ama beklediği denge bozulursa kırgınlıklar birikir. Onun için aşk, bir denge oyunu ve bolca duygusal analiz içerir.