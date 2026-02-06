Eleştirilmek herkes için kolay değildir. Ancak bazı burçlar, iyi niyetle söylenen bir cümleyi bile kişisel saldırı olarak algılayabilir. Bu burçlar eleştirildiğinde durup düşünmek yerine anında savunma mekanizmasını devreye sokar. İşte, eleştirince hemen savunmaya geçen 3 burç...

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Hızlı düşünen ve hızlı tepki veren Koç burcu, eleştiri karşısında sabırsız davranır. Haklı olup olmadığını tartışmadan kendini savunmaya başlar. Ona göre eleştirilmek, otoritesine meydan okunması gibidir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Gururu güçlü olan Aslan burcu, eleştiriyi imajına yönelik bir tehdit olarak görür. Bu yüzden hatasını kabul etmek yerine savunmaya geçmeyi tercih eder. Sessiz kalmak yerine yüksek sesle kendini anlatır.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep burcu eleştiriyi kolay kolay unutmaz. İlk anda sakin görünse bile içsel olarak savunma duvarlarını örer. Suçlanıyormuş hissine kapıldığında karşı hamle yapmaktan çekinmez.