En huysuz 3 burç! Her şeyden şikayet eder ve hep mutsuz olurlar

Yayınlanma: 25.04.2023 - 23:16

Güncelleme: 25.04.2023 - 23:16

Zodyak kuşağında yer alan burçlar, su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta toplanmaktadır. Akrep, yengeç ve balık, su grubunda; oğlak, boğa ve başak ise toprak grubunda yer alılar. Hava grubu burçları ise ikizler, terazi ve kova; ateş grubu burçları ise aslan, koç ve yaydır. Burç grupları kadar yükselen burçlar da kişilerin davranış şekillerini ve karakteristik özelliklerini belirlemektedir. Örneğin bazı burçlar sakin ve uyumluyken, bazı burçlar daha sinirli ve kavgacı olabilmektedir.

EN HUYSUZ 3 BURÇ

En huysuz ve en sinirli 3 burç yapılan bir araştırmayla belli oldu. Onedio sitesinde yer alan bir içerikte; En huysuz burçların listesi paylaşıldı. İşte o burçlar.

BAŞAK

Başak burçları asla bir arkadaş grubuna uyum sağlamaz, başkalarının fikirlerine saygı göstermez. Onların kendi bildikleri ve düşündükleri daima doğrudur! İkna etmesi en zor burçlardan olan Başak burçları karşısındaki insanı eleştirmekten de geri durmaz. Onlar için daima kusurlu olan bir şey vardır ve onlar ısrarla o olumsuz detayı bulur, çıkarır.

Memnuniyetsiz olan Başak burçlarını mutlu etmek çok zordur. Her ne kadar huyuna gitseniz de bu kez onu idare ettiğinizi düşünüp sorun çıkarmaya devam edebilir.

AKREP

Akrep burçlarına bulaşmayın da ne yaparsanız yapın! Rahatsız edilmedikleri sürece zararsız olan Akrep burçlarının bam teline dokunursanız, tıpkı burç simgesi gibi, sizi sokacaktır. Üstelik manipülasyon yapmayı çok iyi bilen bu burçtaki kişiler duygusal anlamda üzerinize rahatlıkla gelebilir. Sinirleri oldukça kuvvetlidir, siz ağlarken intikam yeminleri edebilir. Acıması yoktur!

Uyum göstermekten de pek hoşlanmayan bu burcun insanı için huzur önemlidir. Huzurunu kaçıran herkesin huzurunu kaçıracaktır.

ASLAN

Aslan burçları kendilerine duydukları hayranlığı hayatları boyu kimseye yakıştırmaz. Bu nedenle eğer sevgisini kazanamadıysanız sizi yerden yere vurmaktan çekinmeyecektir. Ateş enerjisi ile girdiği tartışmalardan daima haklı çıkarlar.

Geçinmesi çok zor olan Aslan burçları asla sözünü esirgemez. Memnuniyetsizliği nedeniyle de gruba ayak uydurmaktan hoşlanmayacaktır.