En kolay manipüle edilen 5 burç: Bu burçlar duygusal noktalarıyla kolayca etki altında kalıyor...

Manipülasyon, fark edilmesi en zor davranış biçimlerinden biridir. Özellikle duygusal bağlarla beslenen ilişkilerde, bazı burçlar yanlışı doğru sanabilir, karşısındakinin isteklerini kendi ihtiyaçlarının önüne koyabilir veya “hayır” demekte zorlandıkları için kolayca yönlendirilebilir hale gelir. Peki, duygusal noktalarıyla kolayca etki altında kalan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, en kolay manipüle edilen 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık, Zodyak’ın en merhametli ve en hayalperest burcudur. Kolay inanır, sorgulamadan güvenir. Empati seviyeleri çok yüksek olduğu için karşısındakinin acısını kendi acısı gibi hisseder. “Hayır” diyemediği için ilişkilerde kendi sınırlarını aşmak zorunda kalabilir. Manipülatif kişiler, bu iyi niyeti çok kolay kullanabilir.

2. TERAZİ BURCU

Terazi için en önemli şey huzur ve dengedir. Kavga ve tartışmadan nefret eder. Barışı sağlamak için her şeye “tamam” diyebilir. İlişkilerde karşı tarafı kırmamak adına kendi ihtiyaçlarını geri plana atar. Onaylanma ihtiyacı ve sevilme arzusu, onları manipülasyona açık hale getirir.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç duygusaldır, bağımlıdır ve sevdiklerine aşırı bağlıdır. Aile ve partner onlar için her şeydir. Sevdikleri üzülmesin diye fazla fedakârlık yapabilir. Suçluluk duygusuna kolay kapılır ve bu, manipülatörlerin işini kolaylaştırır. “Bana ihtiyacın var” gibi cümlelerle yönlendirilmesi çok kolaydır.

4. BAŞAK BURCU

Başak detaycıdır ama aynı zamanda iç dünyasında özgüven dalgalanmaları yaşar. Sürekli kendini eleştirir, kusur arar. “Belki de gerçekten ben yanlış yapıyorum” düşüncesiyle kolayca ikna olur. Mantıklı görünse de duygusal baskıya dayanmakta zorlanır. Sorumluluk duygusu, onu manipüle edilmeye açık bırakır.

5. YAY BURCU

Yay, iyi niyetli, açık fikirli ve her şeye pozitif yaklaşan bir burçtur. İnsanları kötü niyetli olabileceği ihtimalini düşünmez. Özgürlüğünü seven bir burç olduğu için manipülasyonu fark ettiğinde uzaklaşır ama iş işten geçene kadar kolay yönlendirilebilir. Sözlere, vaatlere ve “harika fikir” gibi görünen planlara çabuk kanabilir.