En küçük şeyleri dahi fazla dert eden 4 burç: Bu burçlar zihinlerini bir türlü susturamıyor...

Bazı burçlar için küçük bir söz, ufak bir mimik ya da belirsiz bir durum bile saatlerce düşünülecek bir konu olabilir. Zihinleri hiç durmaz; analiz eder, didikler, anlamlandırır… ve çoğu zaman gereksiz yere kendilerini yıpratırlar. Peki, zihinlerini bir türlü susturamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, en küçük şeyleri dahi fazla dert eden 4 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak, detaycı yapısıyla bilinir. Bir cümleden bile 10 farklı anlam çıkarabilir. Yaptığı en ufak hatayı bile günlerce kafasında döndürür. Kontrol ihtiyacı arttıkça kaygı da artar.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç için duygular çok derindir. Söylenen bir söz ya da yaşanan bir olay kalbine işlediğinde bunu hemen bırakamaz. “Acaba neden böyle dedi?” sorusu zihnine kazınır.

3. AKREP BURCU

Akrepler her şeyi en dipten çözmek ister. Bir davranışın ardındaki motivasyonu anlamaya çalışırken olayları büyütmeye meyillidir. Birine güvenmediyse, aklında senaryolar üretmesi kaçınılmazdır.

4. OĞLAK BURCU

Oğlaklar hata yapmaktan ve kontrolü kaybetmekten hoşlanmaz. Bu nedenle en küçük detayı bile defalarca düşünür. “Ya yanlış olursa?” kaygısı, zihinsel yüklerini artırır.