En mutsuz burçlar. Gülmeyi bilmiyorlar ve işleri hiç yolunda gitmiyor..
En mutsuz burçlar araştırmayla belli oldu. Şansızlıkları nedeniyle hiç bir işleri yolunda gitmiyor..
Mutsuzluk inanışa göre bulaşıcı bir hastalıktır. Doğuştan gelen bu duyguya sahip burçlar hayattan kolay kolay zevk alamaz. Mutsuzlukları hayatlarında bir işlevsellik haline gelen bu burçlar her şeyi ona göre dizayn ederler. Astrologlara göre doğuştan gelen mutsuzluğa sahip 3 burç bulunuyır. Gözlerini çevirdikleri her yer onlar için mutsuzluğun öncüsü olmaktadır.
En mutsuz 3 burç!
Yapılan araştırmaya göre en mutsuz burçlar arasında '' Başak, Yay ve Balık'' burcu yer alıyor.
En şanssız 3 burç!
Şansızlıklarıyla ünlü 3 burçta belli oldu. Her girdikleri işte başarısız olan bu burçların gerçekten işi çok zor.
KOÇ: Ne istediğini bilme konusunda en yetkin burç olan Koçlar için korku, lanetli bir duygudur. Dolayısıyla Koçlar için korkulan şeyin başa gelmesi kaçınılmazıdır.
AKREP: Akrep için en büyük zaaf şüphesiz her duruma nefatif bakmasından ile gelir. Kötü şeyleri çağırmakta pek mahir olan Akrepler, bilinçsizce korkulan şeye odaklanır ve aklındaki neyse onun başına gelmesi için adeta özel bir çaba sarf eder.
BOĞA: Kafasında planladığı ya olursa diye düşünüp yok artık dediği şeylerin başına gelmesiyle meşhurdur Boğa burçları. Sezgilerinin güçlü olmasından ziyade zekasının kurbanı olan Boğalar, korktuğu her şey başına gelen en şanssız burçlar listesinde bir numaradır.
Derleme: Cumhuriyet.com.tr
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