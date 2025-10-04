En sadık partner olan 3 burç: Asla yarı yolda bırakmazlar...

İlişkilerde sadakat her zaman kolay bulunmaz. Bazı burçlar kısa süreli heyecanların peşinden koşarken, bazıları ise partnerine sıkı sıkıya bağlı kalır ve ne olursa olsun yarı yolda bırakmaz. İşte en sadık partner olarak bilinen 3 burç...

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu, istikrara ve güvene önem verir. İlişkide sadakat onlar için vazgeçilmezdir. Birine bağlandıklarında kolay kolay vazgeçmez, her durumda partnerinin yanında olurlar.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Duygusal yapılarıyla tanınan Yengeç burçları, sevdiklerini korumak ve yanında olmak konusunda çok hassastır. İlişkilerinde güvene önem verirler ve partnerlerini asla yalnız bırakmazlar.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak burcu, sorumluluk sahibi yapısıyla bilinir. İlişkilerinde ciddi ve kararlı olduklarından, birlikte oldukları kişiye uzun vadeli bir bağlılık sunarlar. Sadakatleri, partnerlerine huzur verir.