Bazı insanlar yeni fikirlere hızlı uyum sağlayabilirken, bazıları için karar değiştirmek oldukça zordur. Astrolojiye göre bazı burçlar kararlılıkları ve güçlü görüşleri nedeniyle kolay kolay ikna olmaz. Bir fikre inandıklarında onu değiştirmek için güçlü gerekçeler gerekir. İşte, en zor ikna edilen 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu kararlılığı ve inadıyla tanınır. Bir konu hakkında karar verdiğinde fikrini değiştirmesi oldukça zordur. Ancak gerçekten mantıklı bir açıklama duyarsa zamanla yumuşayabilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep burcu sezgilerine güvenir. Bir konu hakkında güçlü bir hissi varsa başkalarının fikirleri onu kolay kolay etkilemez.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlak burcu mantık ve deneyime dayanarak karar verir. Bu yüzden bir konuda ikna olması için sağlam gerekçeler görmek ister. Aksi halde görüşünü değiştirmesi oldukça zor olabilir.