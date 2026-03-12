Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu: ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya ilişkin oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olup sürücü ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla yüksek hızla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle işbirliği halinde oğlu Cihantimur'u yurtdışına kaçırdı.

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye gitti. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verildi.

ABD MAHKEMESİNDEN YENİ KARAR

ABD'de tutuklu olan Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi mahkemenin verdiği yeni karar ile anayasal gerekçeyle durduruldu.

Gazeteci Razi Canikligil'in aktardığına göre, Rhode Island Eyaleti Federal Mahkemesi, 1. Temyiz Mahkemesinde süreç devam ederken Eylem Tok'un Türkiye’ye iade edilemeyeceğine hükmetti.

Buna göre temyiz süreci devam ederken Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilmeyip ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek.

Canikligil, kararın gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

İade sürecinde kullanılan tutuklama emrinin yeterli “makul sebebe” (probable cause) dayanıp dayanmadığı ve önemli bazı bilgilerin kasıtlı olarak iade talebinden çıkarılmış olabileceği konusunda ciddi anayasal sorular var. İade davalarında bile anayasal güvencelere saygı gösterilmesi gerekir. - Temyiz sonucunu beklemek ABD’ye veya Türkiye’ye acil bir zarar vereceğine dair bir kanıt bulunmuyor. - Tok, şu anda iade edilseydi temyiz başvurusu anlamsız kalacak ve temyiz mahkemesi bu meseleyi inceleyemeyecekti. Eylem Tok’un avukatları temyiz dilekçesinde, Türkiye’nin iade talebinde TCK 283’inci maddesindeki suçluyu kayırma suçu gerekçe gösterirken aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki anne ve babanın çocuklarını kayırma hakkından doğan ceza indirimine yer verilmediğibe dikkat çekilmiş, iade talebi yapıldığında kendisine yönelik iddianame dahi hazırlanmadığı belirtilmişti. Dilekçede ayrıca, iade talebinde yer alan Tok’un olay yerindeki bir yaralının telefonunu alarak delil karartmaya çalıştığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları tarafından ispatlandığı halde, iade talebinde ifadelerin çarptırıldığı iddia edilmişti. Tok’un ne kazaya karıştığı ne de olay yerinden telefon aldığı, çocuğu Timur Cihantimur’u polis ve itfaiye kaza yerine ulaştıktan sonra annelik içgüdüsüyle koruma amaçlı uzaklaştırdığı görgü tanıklarıyla kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu olaya ilişkin açılan davada iddianame kabul edildi. Aralarında ABD'de tutuklu olan Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi halinde Tok dahil 5 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla hapis cezası talep ediliyor.