Eşinden günden güne soğuyan 4 kadın burcu: Bu burçlar hayat arkadaşlarını artık beğenmiyor

İlişkilerde heyecan ve bağlılık herkes için farklı şekilde ilerliyor. Astroloji, bazı burç kadınlarının zamanla eşlerine karşı soğuyabileceğini, bunun da çoğunlukla duygusal ihtiyaçların karşılanmamasıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Özellikle aşağıdaki 4 burç kadını, ilişkide yeterince beslenmediğini hissettiğinde ilgisini kaybedebiliyor.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu kadınları, kısıtlandıklarını hissettiklerinde duygusal bağlarını yavaş yavaş koparır. İlişkide heyecan ve keşif arayan Yay kadınları, monotonluğa katlanamaz. Partneri onu anlamakta zorlanırsa ilgisini kaybedebilir. Neşeli yapısını sürdürebilmesi için yanında anlayışlı ve maceracı bir eş arar.

İKİZLER BURCU

Zihinsel uyum ve iletişim, İkizler kadını için çok önemlidir. Konuşamadığı, paylaşım yapamadığı bir ilişkide hızla soğumaya başlar. İlgi çekici ve dinamik bir partner bulamadığında mesafe koyabilir. Sık sık yeni şeyler deneyimlemek istediğinden, durağan ilişkilerden uzaklaşma eğilimindedir.

KOVA BURCU

Bağımsız ruhu ve özgür düşünceleriyle bilinen Kova kadını, partneri tarafından kısıtlandığını hissederse geri çekilir. Fazla duygusal baskı veya kıskançlık, onu hızla uzaklaştırır. İlişkilerde dostane bir bağ arayan Kova, eşinden saygı ve anlayış görmezse soğumaya başlar. Yenilikçi yapısı, sıradan ilişkilerde heyecanını kaybetmesine neden olabilir.

BAŞAK BURCU

Detaycı ve mükemmeliyetçi yapısıyla bilinen Başak kadını, ilişkide ilgi ve özeni görmezse içten içe soğumaya başlar. Partnerinin duyarsızlığı ya da dikkatsizliği, onda hayal kırıklığı yaratır. Sevildiğini hissetmek ister ama beklentileri karşılanmazsa mesafeli tavırlar sergiler. Başak kadını için güven ve özen, ilişkinin temel taşıdır.