Eski sevgilisine sessizce takılı kalan 4 erkek burcu: Bu burçlar için unutmak çok zor

Ayrılık sonrası her erkek “unuttum” dese de bazı burçlar bu konuda pek dürüst değildir. Dışarıdan güçlü, mesafeli ya da umursamaz görünseler de içten içe eski sevgililerini düşünmeye devam ederler. İşte eski defterleri sessizce karıştıran, kalben geçmişte yaşayan 4 erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Duygularını kolay kolay silemez. Ona göre bir ilişki sadece bir deneyim değil, kalbin bir parçasıdır. Ayrıldıktan sonra dışarıya “iyiyim” der ama geceleri eski fotoğraflara göz gezdirmeyi ihmal etmez. Sessizce hatırlamayı, içten içe özlemeyi tercih eder. Onu asla tamamen arkada bırakmaz.

BALIK BURCU

Hayal gücüyle yaşar, anıları kafasında yeniden yazar. Eski sevgilisini idealize eder, onunla yaşadığı güzel anılar hep taze kalır. Gerçek hayatta yollar ayrılmış olsa da zihninde hâlâ birlikte yaşadıkları bir senaryo vardır. Yeni biriyle tanışsa bile kıyaslamadan edemez. Sessiz bir sevda hâlâ kalbinde yaşar.

BOĞA BURCU

Kolay bağlanır, zor vazgeçer. İlişkideki alışkanlıkları onun için çok değerlidir, bu yüzden ayrılık sonrası düzenin bozulması onu derinden etkiler. Duygularını dışa vuran biri değildir ama eski sevgilisine dair objeleri, mesajları saklar. İçten içe hâlâ geri dönme umudu taşır. Onun için geçmiş, sandığı kadar uzak değildir.

AKREP BURCU

Gururu izin vermese de eski sevgilisine karşı hâlâ büyük bir ilgisi olabilir. Unutmuş gibi davranır ama derinlerde bir yerde o ilişkiyi çözümlemeye devam eder. Sosyal medya takibinden anıların izini sürmeye kadar her şeyi sessizce yapar. Eski sevgilisiyle yeniden karşılaşırsa, gözleri her şeyi anlatır. Aşkı kolay kolay bitmez, sadece derine gömülür.