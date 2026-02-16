Eski sevgilisini asla unutamayan 4 erkek burcu: Bu burçların kalbi birinde takılıp kalmış

Astrolojinin melankolik ve bağlılık seviyesi yüksek bazı erkekleri, geçmişi bir türlü geride bırakamıyor. Onlar için biten bir ilişki, sadece bir alışkanlığın sona ermesi değil, ruhsal bir boşluğun başlangıcıdır. İşte, eski sevgilisini unutamayan 4 erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Listenin tartışmasız lideri Yengeç erkeleridir. Onlar anı biriktirmeyi ve o anılara tutunmayı bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Eski sevgilisinin attığı bir mesajı yıllarca saklayabilir, kokusunu asla unutamazlar. Onlar için geçmiş, bugünden çok daha güvenli ve sıcak bir limandır; bu yüzden kalplerindeki o özel koltuğu boşaltmaları bazen ömür boyu sürebilir.

AKREP BURCU

Akrepler için birine güvenmek ve ruhunu açmak çok zordur; bunu bir kez başardıklarında ise kopmaları imkansıza yakındır. Ayrılık ne kadar sancılı veya nefret dolu olursa olsun, Akrep erkeği o tutkuyu içinde yaşatmaya devam eder. "Unuttum" dese bile gizliden gizliye eski sevgilisini sosyal medyadan takip eden, onun hayatındaki gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar bilen o dedektif ruhlu aşık tam olarak Akrep’tir.

BOĞA BURCU

Boğalar değişimden nefret eder ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir kadını hayatının merkezine koyup ona bir "düzen" kurduysa, o düzenin bozulması Boğa erkeğinde büyük bir sarsıntı yaratır. Yeni birine alışma fikri ona yorucu geldiği için, zihni sürekli "eski ve bildiği" o huzurlu günlere döner. Onun için eski sevgili, vazgeçilemeyen konforlu bir alışkanlık gibidir.

BALIK BURCU

Hayal dünyasında yaşayan Balık erkeği, ayrıldıktan sonra eski sevgilisini kafasında idealleştirmeye başlar. Yaşanan kötü anları siler, sadece en romantik anları hatırlar ve kendi yazdığı bir trajedinin kahramanı olur. Gerçek dünyada ayrılmış olsalar bile, Balık erkeği rüyalarında veya hayallerinde o ilişkiyi sürdürmeye devam eder; bu melankoli onun yeni ilişkilerine odaklanmasını her zaman zorlaştırır.