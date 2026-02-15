Bahçeli o diziye 'hayran' kaldı: Başrol oyuncusunu aradı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştü.

Bahçeli, dizinin 'başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından' duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahçeli, kabul etmeleri halinde dizi oyuncularına bozkurt figürlü bir tablo hediye etmek istediğini belirtti.

Bahçeli şunları yazdı:

"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."