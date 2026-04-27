Evlenmekten kaçan 3 burç: Bu burçlar nikah masasından köşe bucak kaçıyor!

Modern dünyada ilişkiler daha esnek bir yapıya bürünse de, toplumsal beklentiler hala nikah masasını işaret ediyor. Ancak Zodyak’ın bazı temsilcileri için bu masa, adeta bir kaçış planı gerektiren "tehlikeli bir bölge". Uzman astrologların analizlerine göre, bu burçlar için bağımsızlık her türlü romantik vaatten daha değerli. İşte, "biz böyle de iyiyiz" cümlesini en çok kuran, evlilikten kaçan o 3 burç...

KOVA BURCU

Listenin mutlak lideri Kovalar için özgürlük, ekmek ve su kadar hayati bir ihtiyaçtır. Kova burcu, toplumsal normlara ve geleneksel kurallara doğuştan bir direnç gösterir. Evliliği çoğu zaman "kişisel alanın işgali" olarak görürler. Onlar için zihinsel uyum ve arkadaşlık, resmi bir kağıt parçasından çok daha önemlidir. Bir Kova’yı nikah masasına oturtmak istiyorsanız, ona evliyken bile tamamen özgür olabileceğini kanıtlamanız gerekir; aksi takdirde ilk fırsatta görünmez olacaktır.

YAY BURCU

Yaylar için hayat, bitmek bilmeyen bir keşif yolculuğudur. Evlilik ise bu yolculukta ayağa bağlanan ağır bir pranga gibi hissettirebilir. Bir yere ait olmak, her gün aynı eve dönmek ve sorumluluklar silsilesi Yay burcunun maceracı ruhunu daraltır. "Bağlanma korkusu" denince akla gelen ilk burç olan Yay, ciddi bir ilişki içinde olsa bile evlilik kelimesi geçtiğinde rotasını bir anda uzak ülkelere çevirebilir. Onlar için aşk, heyecanı bittiği an sona eren bir serüvendir.

İKİZLER BURCU

İkizlerin evlilikten kaçma nedeni tamamen "rutin korkusu" ve "sıkılma" ihtimalidir. Değişken doğası gereği İkizler burcu, her gün aynı yüze bakmanın ve aynı hayatı paylaşmanın zihinsel kapasitesini körelteceğinden endişe eder. Onlar için hayat seçeneklerle doludur ve "tek bir seçenek" üzerine bahis oynamak riskli bir kumardır. Evlilikteki o ciddi hava, İkizler'in çocuksu ve uçarı enerjisiyle sık sık çatışır; bu yüzden ciddi kararlar almaktansa flört aşamasında kalmayı tercih ederler.