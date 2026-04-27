Eski hakemler Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: '1 penaltı, 5 kırmızı kart atladı'

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi 3-0'la geçtiği maçın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi değerlendirdi. beIN Trio, Yasin Kol'un derbide kötü bir performans sergilediği görüşünde birleşti.

5. dakikada Oosterwolde-Uğurcan gerginliği sonrası verilen iki sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: İki sarı kart kararı da doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart görmesi gerekenler gördü. Daha fazlasına gerek yoktu ama bazı oyunculara ikaz gerekebilirdi.

Bülent Yıldırım: İki sarı kart kararı da doğru.

11. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru. Davinson'un yaptığı bariz gol şansını engellemek. Sarı kart da gerekirdi.

Deniz Çoban: İlave bir şey diyemeyeceğim. Her şey anlatıldığı gibi. Sarı kart eksik kaldı. Hakem de elini cebine attı aslında. Niye vazgeçti bilmiyorum. Net bir sarı karttı. Penaltı tartışmasız doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru, sarı kart da olması gerekirdi.

21. dakikada Davinson'un Sidiki Cherif'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Burada faul verilmesi gerekirdi. Adil mücadele yok. Kol açık ve itiyor. Pozisyon dışarıda.

Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın dedikleri doğru, riskli bir hareket yaptı Davinson. Hakem görmüş ve etkisine inanmamışsa çok eleştirmem.

Bülent Yıldırım: Adil bir mücadele değil, sırttan itme. Temas noktası muhtemelen çizginin dışında.

22. dakikada Leroy Sane'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem görememiş ama görebileceği yerde olmalı. Nene dikkatli olmaya çalıştı ama ayağıyla ve diziyle dokundu. Bence bu hareket net penaltı. Bariz gol şansını engelleme olduğu için Nene sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Penaltı konusunda şüphem yok, bu bir penaltı. Hakem doğru yere gidemediği için değerlendiremedi. Nene'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Net penaltı.

31. dakikada Lemina'nın Talisca'ya faulünde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Net sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Net sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Net sarı kart olmalıydı.

36. dakikada Semedo'nun Barış Alper'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Yüzde yüz sarı kart.

Bahattin Duran: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

39. dakikada Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Etkili bir temas yok, Osimhen biraz abarttı. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı gerekmez. Osimhen'in sonrasındaki davranışları sportmence değil. Hakemin Osimhen'i uyarması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Küçük bir temas var. Devam kararı doğru. Osimhen'in sonrasındaki itirazına kayıtsız kalınmamalıydı.

40. dakikada Osimhen'in attığı golün santrası sırasında Yunus Akgün'ün gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Kazara çarpıyor Yunus ama hakem bilerek çarptığını düşünüyorsa bunun sarı kartı da olmaz. Bu sarı kart hatalı.

Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın söylediklerine katılıyorum. Ya hiç kart olmaz ya kırmızı kart olur. Bence kart görmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Size bilerek çarptığını düşünüyorsanız bunun sarısı olmaz. Ancak, Yunus kazara çarptı.

42. dakikada Yunus'un Oosterwolde'ye yaptığı faulde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Bu top kafayla oynama mesafesinde. Yunus topa vurdu ama topa vurmuş olsa bile kramponu kafaya çarptı. Yunus'a burada sarı kart görmesi gerekirdi. İkinci sarı kartı görmeliydi.

Deniz Çoban: El yüze gelince sarı kart oluyorsa ayak kafaya geliyorsa yine sarı kart. Bu ikinci sarı kart olmalıydı. Yunus da zaten ikinci sarı kartı gördüm diye bakıyor zaten hakeme. Hakem faul de çaldı. Bence bu ikinci sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kafayla oynama mesafesinde top, Yunus risk aldı. Futbol oyun kurallarında rakibin sağlığını etkileyecek şekilde, rakibin başıyla buluşuyorsa krampona net tartışmasız bir ikinci sarı karttır bu. Yunus Akgün'ün ikinci sarı kartla ihracı gerekirdi.

45+3. dakikada Ederson'un tepkisine kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Hakem bunu görmedi. Görüp değerlendirmedi. Ekipten de destek gelmedi. Ederson limiti doldurdu zaten ilk itirazında. Burada ihraç edilmeliydi.

Bahattin Duran: Yüzde yüz hakeme tepki diyemem. O yüzden de ikinci sarı kart diyemem. Belki de o şekilde geri pas veren Cherif'e tepki gösterdi. Niyet okumaya girdiği için net ikinci sarı kart diyemiyorum.

Bülent Yıldırım: Hakem bunu görseydi kayıtsız kalmazdı. Normalde ikinci sarı kartı görürdü, hakem farkında olamadı.

47. dakikada Semedo'nun Barış Alper'e yaptığı müdahale

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Çok net bir sarı kart.

60. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Oosterwolde de ikinci sarı karttan ihraç olmalıydı.

Bahattin Duran: Oosterwolde'nin müdahalesi penaltı. Bariz gol şansı engelleme olduğu için Oosterwolde'nin ikinci sarı kartla ihracı gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Penaltı doğru, Oosterwolde'ye ikinci sarı kart gerekirdi.

62. dakikada Ederson'un gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bahattin Duran: İkinci sarıdan değil doğrudan kırmızı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Gecikmiş kırmızı kart çıktı. Daha önce atılmalıydı.

Bülent Yıldırım: Otoriteyi bu kadar zorlayan oyuncuyu doğrudan ihraç edin.

73. dakikada topsuz alanda Skriniar - Sallai mücadelesi

Deniz Çoban: Skrinar sarı kart görmeli.

Bahattin Duran: Hücum faul ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.

85. dakikada Davinson'un topu tribüne vurmasına kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.

90+1. dakikada Uğurcan'ın bu hareketi sonrası endirekt serbest vuruş olmalı mıydı?

Bahattin Duran: Ceza alanı içinde önce elle oynadı, sonra ayağıyla oynadı, ikinci kez eliyle oynadığı yerden endirekt serbest vuruş olmalıydı.

Deniz Çoban: Endirekt serbest vuruş olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Endirekt serbest vuruş olmalıydı. Milli maçta bunu yapsalar çalarlar.

Osimhen ve Mert Müldür arasındaki gerginlik sonrası verilen sarı kartlar doğru mu?

Deniz Çoban: İki oyuncu da kırmızı kart görmeliydi. Osimhen gereksiz yere Mert'e gitti. Mert topu Osimhen'e fırlattı. Osimhen rakibine saldırmaya çalıştı. Guendouzi'nin yakasını tuttu. Kırmızı kart için illa birine yumruk atmak tekmelemek gerekmiyor. Bu kavgacı tavır kırmızı kart gerektirirdi.

Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız ikisine de kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: İkisine de kırmızı kart gerekir.

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ

Deniz Çoban: Başarısız performans.

Bülent Yıldırım: Kanaatimce kötü performans.

Bahattin Duran: 2 doğru penaltı ama kötü performans.