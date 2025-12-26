Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 22:36:00
Fedakarlığıyla öne çıkan 3 burç: Kendinden verip ilişkiyi ayakta tutan burçlar...

Bazı burçlar için aşk, sadece paylaşmak değil; gerektiğinde geri planda kalabilmektir. Fedakarlık yapmayı doğal bir görev gibi gören burçlar, ilişkilerde sessiz kahraman olur. İşte kendinden verip ilişkiyi ayakta tutan burçlar...

Fedakarlık, sağlıklı ilişkilerin en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak bazı burçlar bu konuda bir adım öne çıkar. İşte, kendinden verip ilişkiyi ayakta tutan burçlar...

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Yengeç burcu, sevdiği insanın ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyabilir. Koruyucu ve şefkatli yapısıyla, ilişkide yükü çoğu zaman tek başına taşır.

BALIK (18 ŞUBAT – 19 MART)

Empati yeteneği yüksek olan Balık burcu, partnerinin duygularını kendi duyguları gibi hisseder. Bu da onları fedakarlık konusunda oldukça cömert yapar.

BOĞA (19 NİSAN – 19 MAYIS)

Boğa burcu sadakatiyle tanınır. İlişkiyi sürdürmek adına konforundan ve alışkanlıklarından vazgeçebilir.

