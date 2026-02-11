Son Dakika... Kabine'de kritik değişiklik: Erdoğan imzaladı, o Bakanlar görevden alındı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, kabinede kritik değişiklikler yapıldı.

Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Tunç'u Adalet Bakanlığı görevinden aldı ve yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i atadı.

Ali Yerlikaya ise İçişleri Bakanlığı görevinden alındı, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek 11 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı'na atandı.

Gürlek'in başsavcılık dönemi birçok önemli dava ve soruşturma ile birlikte kamuoyunun gündemine oturdu.

Bu soruşturmalar arasında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ve menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması gibi olaylar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini açıklamış ve süreçlerin arkası kesilmemişti.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL’den mezun oldu.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.

Çiftçi, 2023 yılından bu yana Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.