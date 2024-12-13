Ayrılık acısını kolay atlatamayan 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinin bittiğini bir türlü kabullenemiyor...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, sevdiklerine karşı derin bir bağlılık geliştirir ve ilişkilerine çok fazla duygusal yatırım yaparlar. Bir ilişki bittiğinde, Yengeç hemen içe kapanır ve derin bir üzgünlük hissi yaşar. Onlar, ilişkilerini düşünmek ve eski anıları gözden geçirmek için uzun zaman harcarlar. Ayrılık, Yengeç için hem duygusal hem de fiziksel bir acı olabilir.