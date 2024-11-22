Görümcesiyle hiçbir zaman anlaşamayan 4 kadın burcu: Bu burçlar eşlerinin kız kardeşlerini sevemiyor

ASLAN BURCU

Aslan kadını, gururlu, gösterişli ve dikkat çekmeyi seven bir yapıya sahiptir. Her zaman merkezde olmayı arzu eder ve görümcesiyle bu konuda rekabet edebilir. Güçlü bir egoya sahiptir ve görümcesinin otoritesini kabul etmekte zorlanır. Kontrolü elinde tutmak ister, bu da aile içinde gerginlik yaratabilir. Kendisine yapılan eleştirileri kabul etmez ve bu durum ilişkide sorunlara neden olabilir.