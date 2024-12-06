Para harcamayı çok seven 5 burç: Bu burçlar hiçbir zaman birikim yapamıyor...

1. BOĞA BURCU

Boğa burcu, estetiğe ve rahatlığa büyük değer verir. Lüks, zarafet ve konfor arayışında olan Boğa, harcamalar konusunda oldukça cömerttir. İyi bir yemek, kaliteli bir içki veya konforlu bir yatak gibi yaşamın keyifli yanlarına yatırım yapmaktan hoşlanır. Para harcamak, Boğalar için bir tür kendini ödüllendirme şeklidir. Alışveriş yapmak, onları mutlu eder ve rahatlamalarına yardımcı olur.