Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Bu retro herkesi özüne döndürmeye geliyor: Mars retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? Mars retrosu ve burçlara etkileri...
Mars retrosu, zorluklarla yüzleşip içsel gücümüzü keşfetmek için bir fırsat olabilir. Peki, Mars retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Mars retrosu ve burçlara etkileri...
Astroloji dünyasında Mars, hareketin, cesaretin ve enerjinin gezegeni olarak bilinir. Ancak geri hareketine, yani retroya başladığında, bu enerjilerde bir yavaşlama ve değişim yaşanır. Mars retrosu dönemleri, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde karmaşık enerjilerle karşılaşmamıza neden olabilir. Peki, Mars retrosu ne zaman, ne kadar sürecek? İşte, Mars retrosu ve burçlara etkileri...
MARS RETROSU NE KADAR SÜRECEK?
6 Aralık 2024'te Aslan burcunda retroya başlayacak olan Mars, 25 Şubat 2025'te Yengeç burcunda retro sürecini tamamlayacak.
6 ARALIK 2024 MARS RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ NELERDİR?
Mars retrosu, doğrudan hareketi simgeleyen enerjinin geri çekilmesine işaret eder. Bu nedenle:
Enerji düşüşü:
MotivasYon eksikliği ve enerji düşüşü yaşanabilir.
Ertelenen planlar:
İleriye yönelik projelerde yavaşlama veya engeller oluşabilir.
Öfke kontrolü:
İnsanlar daha çabuk sinirlenebilir ya da içsel öfke birikimi yaşayabilir.
Harekete geçmekte zorlanma:
Cesaret ve eylem gerektiren durumlarda karar almak zorlaşabilir.
6 ARALIK 2024 MARS RETROSU VE BURÇLARA ETKİLERİ
Koç Burcu
Mars, Koç burcunun yöneticisi olduğu için retrodan en çok etkilenen burçlardan biridir. Bu dönemde Koçlar, enerjilerinin düştüğünü hissedebilir. İleriye dönük projelerde yavaşlama ve sabırsızlık yaşayabilirler. Öfke kontrolüne dikkat etmeleri önemlidir.
Boğa Burcu
Boğalar, finansal konularda yavaşlama yaşayabilir. Harcamalarını kontrol altında tutmalı ve yatırım kararlarını retro sonrası döneme ertelemelidir.
İkizler Burcu
İkizler burcu, iletişim ve kısa vadeli planlarında engellerle karşılaşabilir. Acele kararlar almak yerine beklemeleri daha doğru olacaktır.
Yengeç Burcu
Yengeçler, içsel bir çatışma dönemi yaşayabilir. Aile ve duygusal konularda geçmişten gelen sorunlar yeniden gündeme gelebilir.
Aslan Burcu
Aslanlar, kariyerlerinde yavaşlama hissedebilir. Retro sürecinde büyük hamleler yapmak yerine mevcut projelere odaklanmaları daha iyi olacaktır.
Başak Burcu
Başaklar, sağlık ve günlük rutinlerinde aksaklıklarla karşılaşabilir. Enerjilerini dengede tutmaları ve aşırı yorgunluktan kaçınmaları önemlidir.
Terazi Burcu
Teraziler, ikili ilişkilerde ve ortaklıklarında gerilim yaşayabilir. Dengelerini korumak için daha fazla çaba harcamaları gerekebilir.
Akrep Burcu
Akrep burcu, Mars’ın yönettiği burçlardan biri olduğu için retrodan derin etkilenir. Özellikle duygusal meselelerde içe dönme eğiliminde olabilirler.
Yay Burcu
Yaylar, seyahat planlarında ve akademik konularda gecikmeler yaşayabilir. Aceleci davranmaktan kaçınmalılar.
Oğlak Burcu
Oğlaklar, kariyer ve toplumsal konularda zorlanmalarla karşılaşabilir. Bu dönemi planlama ve strateji oluşturma süreci olarak değerlendirebilirler.
Kova Burcu
Kovalar, sosyal çevrelerinde ve grup çalışmalarında aksaklıklarla karşılaşabilir. Sabırlı olmaları, ilişkilerindeki uyumu korumalarına yardımcı olacaktır.
Balık Burcu
Balıklar, ruhsal olarak kendilerini daha hassas ve yorgun hissedebilir. Bu dönemde dinlenmeye ve meditasyona öncelik vermeleri faydalı olacaktır.
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