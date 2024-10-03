Sakinliğiyle eşlerini çileden çıkaran 4 erkek burcu: Bu burçların eşlerine peygamber sabrı gerekiyor

OĞLAK BURCU

Oğlak erkekleri, her zaman mantık ve plan odaklı hareket ederler. İlişkilerde de bu soğukkanlı tavırlarını sürdürürler ve tartışmalarda bile yüzlerini nadiren asarlar. Ancak bu duygusal mesafe, eşleri tarafından soğuk olarak algılanabilir ve hayal kırıklığına neden olabilir.