Gece yastığa başını koyduğunda beyni mesaiye başlayanlar: 3 aşırı düşünür burç!

Çoğu insan için gece, dinlenme ve şalterleri indirme vaktidir. Ancak bazı burçlar için asıl zihinsel mesai tam da ışıklar kapandığında başlar. Gündüzün o hızlı temposunda gözden kaçırdıkları her detayı, gece yastığa başlarını koyduklarında masaya yatırırlar. İşte karanlıkta beyni 100 kilometre hızla çalışan o 3 burç:

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Bir Başak uyumadan önce mutlaka o günün muhasebesini yapmak zorundadır. Nerede hata yaptığını, yarınki toplantıda ne söylemesi gerektiğini veya atılan bir maildeki eksik virgülü düşünür. Zihinlerindeki o mükemmeliyetçi çarklar, gece sessizliğinde kulakları sağır edecek kadar gürültülü döner.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıkların gece mesaisi gerçeklikten ziyade tamamen fantastik ve duygusal senaryolar üzerinedir. Gündüz yaşadıkları sıradan bir olayı, gece zihinlerinde adeta bir Hollywood dramasına dönüştürürler. Henüz yaşanmamış tartışmaların provasını yapar veya geçmişteki kırgınlıkları için yorganın altında sessizce empati geliştirirler. Hayal dünyaları, uykularından her zaman daha tatlıdır.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler satır aralarını okumayı sever ve bu işlemi genellikle gece herkes uyurken yaparlar. Gün içinde biri onlara farklı bir tonda "Nasılsın?" dediyse, o ses tonunun altındaki 15 farklı ihtimali gece boyu analiz ederler. Zihinleri bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirir. Bir konuyu kafalarında tam olarak çözmeden uykuya dalmaları imkansızdır.