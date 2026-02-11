Geçmişten kopmakta zorlanan 5 burç: Bu burçlar eski hatıralarından bir türlü vazgeçemiyor...

Hayat sürekli ilerlerken herkes aynı hızda yol alamaz. Astrolojide bazı burçlar, yaşadıkları olayları derinlemesine hisseder ve kolay kolay geride bırakamaz. Geçmişten kopmakta zorlanan burçlar, özellikle aşk, aile ve dostluk konularında yaşadıklarını uzun süre taşır. Peki, eski hatıralarından bir türlü vazgeçemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, geçmişten kopmakta zorlanan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu astrolojide hafıza ve duygusal bağlarla ilişkilendirilir. Eski ilişkiler, aile anıları ve çocukluk hatıraları onlar için çok değerlidir. Birine bağlandıklarında o bağı kolay kolay koparamazlar. Ayrılıklar onlar için sadece bir bitiş değil, uzun süren bir içsel yas sürecidir.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu yaşadığı her şeyi derinlemesine hisseder. İhanetleri, hayal kırıklıklarını ya da büyük aşklarındaki izleri unutmaz. Dışarıdan güçlü görünse de geçmişte yaşanan olaylar zihninde uzun süre canlı kalır. Affedebilir ama kolay kolay unutmaz.

3. BALIK BURCU

Balık burcu hayal gücü yüksek ve nostaljik bir yapıya sahiptir. Eski mesajlar, şarkılar, hatıralar onların duygularını tekrar canlandırabilir. Geçmişi romantize etme eğilimleri vardır. Bu yüzden eski ilişkiler zihinsel olarak kolay kolay kapanmaz.

4. BOĞA BURCU

Boğa burcu istikrara ve alışkanlıklara bağlıdır. Hayatındaki düzen değiştiğinde adapte olmakta zorlanabilir. Uzun süreli ilişkilerden sonra yeni bir düzene geçmek zaman alır. Güven duygusu sarsıldığında iyileşme süreci yavaş ilerler.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını belli etmese de yaşananları içinde taşır. Özellikle geçmişte yaptığı hataları veya kaçırdığı fırsatları sık sık düşünebilir. Geçmiş onun için bir ders niteliğindedir ama bazen bu ders zihninde gereğinden fazla yer kaplayabilir.