Gökyüzü ateşle dans ederken, enerjisiyle burçları ısıtmaya geliyor: Ağustos ayında burçları neler bekliyor?

Yılın en sıcak ayı olan Ağustos 2025, astrolojik açıdan da bir hayli hareketli geçecek. Güneş’in Aslan burcunda parlaması, tutkuların ve kendini ifade etme ihtiyacının arttığını gösterirken, 19 Ağustos'taki dolunay ve ay sonuna doğru yaşanacak Venüs-Uranüs kavuşumu ilişkilerde büyük değişimleri beraberinde getirebilir. Peki, Ağustos ayında burçları neler bekliyor? İşte, Ağustos ayında burçları bekleyen gelişmeler...

A Ğ USTOS AYI BUR Ç YORUMLARI

Koç Burcu:

Ağustos’ta Koç burçları enerjik, cesur ve özgüvenli hissediyor. Yeni başlangıçlar için harika bir dönem. İş veya aşk hayatında adım atmak isteyen Koç’lar, 19 Ağustos dolunayına kadar planlarını netleştirip harekete geçmeli.

Boğa Burcu:

Boğa burçları bu ay duygusal olarak daha içe dönük olabilir. Aile içindeki konular, taşınma veya evle ilgili kararlar ön planda olabilir. Venüs’ün etkisiyle sürpriz bir ilişki başlangıcı da mümkün.

İkizler Burcu:

Ağustos ayında İkizler burçları bol bol iletişimde olacak. Kısa seyahatler, yeni arkadaşlıklar ve sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir dönem. Ancak iletişim kazalarına dikkat!

Yengeç Burcu:

Yengeç burçları için maddi anlamda toparlanma zamanı. Yeni bir gelir kaynağı ya da iş fırsatı kapınızı çalabilir. Aşk hayatında ise geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Aslan Burcu:

Güneş Aslan burcundayken adeta sahne ışıkları sizin üzerinizde. Kendinizi göstermek, birikmiş cesaretinizi ortaya koymak için ideal bir dönem. Aşk, kariyer ve kişisel gelişim açısından destekleyici etkiler mevcut.

Başak Burcu:

Başak burçları için Ağustos biraz daha içsel sorgulamalarla geçebilir. Spiritüel alanlara ilgi artabilir. Ayın son haftasıyla birlikte yeni kararlar almak mümkün.

Terazi Burcu:

Terazi burçları bu ay sosyal çevrelerinden beklenmedik destekler alabilir. Eski dostlarla barış veya yeni iş birlikleri söz konusu olabilir. Ancak ilişkilerde dengeyi korumaya dikkat!

Akrep Burcu:

Akrep burçları için iş hayatı hareketli ve verimli geçecek. Üstleriyle ilişkiler güçlenebilir, terfi ya da yeni pozisyonlar gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde ise kıskançlık krizlerine dikkat edilmeli.

Yay Burcu:

Yay burçları için yeni yerler görmek, farklı alanlara yönelmek için harika bir ay. Eğitim, yolculuk ve kişisel gelişim temaları öne çıkıyor. Ay sonuna doğru yeni bir aşk kapınızı çalabilir.

Oğlak Burcu:

Oğlak burçları bu ay ilişkilerde derin bağlar kurma eğiliminde olacak. Aynı zamanda ortak kazançlar ve finansal paylaşımlar ön planda olabilir. Harcamalara dikkat!

Kova Burcu:

Kova burçları için ikili ilişkilerde önemli kararlar alma zamanı. Yeni bir aşka yelken açabilir ya da mevcut ilişkide sınavdan geçebilirsiniz. İş hayatında da dikkat çekici gelişmeler olabilir.

Balık Burcu:

Balık burçları için Ağustos ayında sağlık, günlük yaşam düzeni ve çalışma hayatı önemli hale geliyor. Kendinize yeni bir rutin oluşturmak ve kötü alışkanlıkları geride bırakmak için doğru zaman.