Güveni zamanla kazanan 3 burç...

Bazı burçlar için güven bir anda oluşmaz. Zaman, tutarlılık ve davranışların sözle örtüşmesi gerekir. İlk etapta temkinli davranmaları soğukluk gibi algılansa da aslında bu, duygusal bir korunma mekanizmasıdır. İşte, güveni zamanla kazanan 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Güven onun için sınav gibidir. Herkesi hemen hayatına almaz. Ancak bir kez inandığında, en sağlam bağlardan birini kurar.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Mantık süzgecinden geçirmeden kimseye yaklaşmaz. Güvenmesi zaman alır ama güven verdiğinde istikrarlı bir ilişki sunar.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detaycı yapısı nedeniyle karşısındakini uzun süre gözlemler. Tutarsızlık gördüğünde geri çekilir; ancak sabırlı olanı asla yarı yolda bırakmaz.

