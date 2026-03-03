Bir veli öğretmenin isteğini okul yönetime taşıdı, etkinliğin yapılmayacağı açıklaması geldi: İlkokulda ‘iftar fotoğrafı’ tartışması

Muğla’da bir ilkokulda öğretmenin öğrencilerden iftar sofrası hazırlanırken fotoğraf çekip kendisine iletilmesini istediği iddia edildi. Çocuğunun 1. sınıftan bu yana aynı okulda eğitim gördüğünü söyleyen veli D.F, okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim içinde olduğunu belirterek öğretmenden gelen mesajda “iftar sofrası hazırlanıyorsa sosyal beceri kapsamında fotoğraflarının gönderilmesi” yönünde bir talep yer aldığını öne sürdü.

D.F, “Burada herkes iftar sofrası hazırlamak zorunda değil ya da herkes oruç tutmak zorunda da değil. Farklı din ve mezhebe bağlı aileler var” dedi. Uygulamanın pedagojik sınırları aştığını savunan D.F, “Bu tamamıyla inançlara aykırı bir talep. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes iftar sofrası kuracak, herkes oruç tutacak diye bir zorunluluk yok. Böyle bir çalışmayı yapmak çocukları ayrıştırır” ifadelerini kullandı.

‘HABERLERİ YOKMUŞ’

Durumu okul müdürü ve müdür yardımcısına ilettiğini belirten D.F, yönetimin söz konusu etkinlikten haberdar olmadığını söylediğini aktardı. Öğretmenin ise çalışmanın bir “fen dersi etkinliği” olduğunu savunduğunu kaydeden D.F, “Bunun bir üniteyi hatırlatmak amacıyla istendiği söylendi ancak zamanlaması ve içeriği itibarıyla dini bir çerçeveye oturtulmuştu” dedi.

Tepkisini ailelerin bulunduğu mesajlaşma grubunda da paylaştığını ifade eden D.F, bazı velilerin sessiz kaldığını, bazı velilerin ise doğrudan eleştirdiğini söyledi. Velinin itirazı üzerine okul yönetiminin etkinliğin uygulanmayacağını bildirdiği öğrenildi.