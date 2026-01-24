Bazı insanlar için tartışmalar anlaşmak içindir, bazıları içinse güç gösterisi. Bu burçlar, geri adım atmak yerine üstün gelmeyi tercih eder. İşte, haklı olmaktan çok üstün gelmek isteyen 3 burç...

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu tartışmalarda egosunu devreye sokabilir. Haklı olmaktan çok, güçlü görünmek ister. Son sözü söylemek onun için önemlidir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep burcu tartışmayı stratejik bir alana dönüştürür. Geri çekiliyor gibi görünse bile, kontrolü elinde tutmak ister. Üstünlük hissi onun için kritiktir.

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Koç burcu hızlı ve ateşlidir. Tartışmalarda sabırsızdır ve çoğu zaman kazanmak ister. Haklılık değil, galip gelme duygusu ön plandadır.