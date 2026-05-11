Hastalıklar nedeniyle belini bir türlü doğrultamayan 4 burç: Bu burçların hayatı bir türlü düzene giremiyor

Geleneksel tıbbi astrolojiye göre, her burcun yönettiği bir organ ve hassas olduğu bir sistem bulunuyor. Uzmanlar, "psikosomatik" etkilerin yani ruh halinin bedene yansımasının bu burçlarda çok daha belirgin olduğunu vurguluyor. İşte bağışıklık sistemiyle sık sık başı derde giren, "bir iyileşsem her şeyi yapacağım" diyen o 4 burç...

BALIK BURCU

Listenin başında, Zodyak'ın en hassas ruhu Balıklar yer alıyor. Balık burçları, çevrelerindeki tüm negatif enerjiyi bir sünger gibi çekerler; bu da bağışıklık sistemlerinin hızla çökmesine neden olur. Genellikle ayaklar ve lenf sistemiyle ilgili hassasiyetleri olan Balıklar, üzüldükleri veya stres altına girdikleri an fiziksel bir belirtiyle (genellikle halsizlik veya alerji) yatağa düşebilirler. Onlar için "iyileşmek", önce ruhu şifalandırmaktan geçer.

BAŞAK BURCU

Başaklar, titizlikleri ve detaycılıklarıyla bilinse de bu durum aslında içsel bir kaygıdan beslenir. Sindirim sistemi ve bağırsakları yöneten Başak burcu, en ufak bir huzursuzlukta mide krampları veya sindirim sorunlarıyla boğuşur. "Acaba hasta mıyım?" korkusu (hipokondri) onları o kadar yorar ki, gerçekten bünyeleri zayıf düşer. Başak için hastalık, kontrol edemediği detayların bedendeki protestosudur.

YENGEÇ BURCU

Yengeçlerin sağlığı, doğrudan "aidiyet ve sevgi" hissiyle doğru orantılıdır. Duygusal bir kırılma yaşadıklarında, bu durum ilk olarak mide ve göğüs bölgesinde kendini gösterir. Stresli dönemlerde yemekten kesilen veya aşırı yemeye yönelen Yengeçler, gastrit ve ülser gibi kronik sorunlarla sık sık karşı karşıya kalırlar. Onlar için huzurlu bir aile ortamı, en güçlü antibiyotikten daha etkilidir.

İKİZLER BURCU

İkizler, sürekli çalışan bir zihin ve hiç bitmeyen bir hareketlilik demektir. Akciğerleri ve sinir sistemini yöneten bu burç, zihinsel olarak tükendiğinde fiziksel olarak da havlu atar. Uykusuzluk, nefes darlığı ve sinirsel kaynaklı ağrılar İkizler'in peşini bırakmaz. "Her şeye yetişme" çabası, onları sık sık tükenmişlik sendromunun eşiğine getirir.