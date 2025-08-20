Hastalıkların peşini bırakmadığı 4 erkek burcu: Bu burçlar sürekli sıkıntı çekiyor

Astrolojiye göre her burcun kendine has güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Bazı erkek burçları da özellikle sağlık konusunda talihsiz kabul ediliyor. Halsizlikten kronik rahatsızlıklara kadar farklı şekillerde kendini gösteren bu durum, onların yaşam kalitesini de etkiliyor. İşte hastalıklarla mücadeleden kolay kolay kaçamayan erkek burçları...

BAŞAK BURCU

Titizliğiyle bilinen Başak erkeği, çoğu zaman kendi sağlığını da fazlasıyla kafaya takar. Ancak bu hassasiyet, stres kaynaklı mide ve bağırsak sorunlarını beraberinde getirir. Sürekli sağlık kontrolünde olmak ister ama çoğu zaman kaygıları rahatsızlıkları tetikler. Başak erkeği için “hastalık hastası” tabiri hiç de yabancı sayılmaz.

YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısı nedeniyle stres ve kaygıya en açık burçlardan biridir. Bu da sindirim sistemi ve mide rahatsızlıklarını sık yaşamasına sebep olur. Yengeç erkekleri ayrıca bağışıklık konusunda da zayıf olabilir. Ufak bir üşütmede bile hemen yatağa düşebilirler.

BALIK BURCU

Balık erkekleri genellikle hassas ve kırılgan yapılarıyla tanınır. Bu durum, bedensel sağlıklarına da yansır. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar onları kolayca etkiler. Ayrıca psikolojik durumları bedensel sağlıklarıyla doğrudan bağlantılıdır; moral bozukluğu yaşadıklarında sık sık hastalanabilirler.

OĞLAK BURCU

Çalışkanlığıyla bilinse de, Oğlak erkeği sağlığını ihmal etme eğilimindedir. Yoğun iş temposu, uykusuzluk ve düzensiz beslenme onları hastalıklara açık hale getirir. Özellikle kemik, diş ve eklem sorunlarına yatkın olmaları dikkat çeker. “Çalışırken hasta olurum ama yine de bırakmam” tavrı sık rastlanan bir durumdur.