Hayat yüzlerine gülecek... Aşkta kazanacak 3 burç belli oldu..

Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:52

Güncelleme: 20.05.2023 - 23:52

Haber Global sitesinde yer alan içerikte; Aşkta kazanacak 3 burçla ilgili detaylara yer verildi. o burçlar arasonda ''Boğa,Akrep ve Yay'' ilk sırada yer alıyor.

İşte aşkta kazanacak burçlarla ilgili detaylar

Birliktelik deneyimi boyunca başını sallayıp gülümseyen biriyle hayatımızı geçirmeyi düşünmek sıkıcıdır. Bazen bunu isteyebiliriz ancak çeşitliliğin hayatın tuzu biberi olduğunu sonra hatırlarız.

İşte burada imdadınıza Ay yetişiyor. Venüs'ün karşısında geçen Ay bu 3 burca ilham veriyor. Bir anda hayatınızda sevgi dolu bir şimşek çakacak ve size yeni bir hayat sunacak. İşte 8 Mayıs günü yani bugün istediğini alacak olan o 3 burç.

Boğa

Tembellikten hoşlansa da çabucak sıkılan Boğa burcu için aşk zamanı. Dinamik bir ilişki içindesiniz. Heyecandan hoşlanıyorsunuz. Ay'ın Venüs'ün karşısına geçmesi tam da size istediğiniz fırsatı sunuyor. 8 Mayıs'ı sevgilinizin kollarında geçireceksiniz.

Akrep

8 Mayıs, bir şeylerin değişmesi gerektiği fikrini aklınıza getiriyor. Çünkü değişmezse aklınızı kaçırabilirsiniz. Emin olun ki bu ilişkinizle ilgili. Ay'ın Venüs'le karşı karşıya gelmesi sırasında partnerinizin ruh halini yakalayacaksınız. Onunla ilgilenmek isteyeceksiniz. Bugün sizi şımartan ya da sürekli şımarttığınız bir partner istemiyorsunuz. Meydan okumak, ayartılmak sınanmak istiyorsunuz. Muhtemelen partneriniz Koç burcundan olacak. 8 Mayıs'a hazır mısınız?

Yay

Partnerinize ne kadar zeki olduğunuzu göstermek için çaba göstermeseydiniz dünya ne kadar sıkıcı olurdu. Kabul edin, sözlü becerilerinizi sergilemeyi seviyorsunuz.

8 Mayıs'ta Venüs'ün karşısına geçen Ay nedeniyle partneriniz sizinle zekasıyla mücadele edecek. Siz de bu savaştan keyif alacaksınız. Çünkü sonuçta bir savaşçısınız. Bugün size ihtiyacınız olanı getiriyor. İkiniz için de zafer söz konusu. Sonuçta siz bu dünyaya iş başında uyuyakalmak için gelmediniz. Zar atmak için buradasınız.