31.05.2026 07:32:00
AA
Denizli'de korkunç kaza... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Biri bebek 8 ölü, 33 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Adıyaman'daki feci kazadan acı haber: Öğretmen anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi! Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan öğretmen Aysel Coşkun ve 3 çocuğu, kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kahreden olayın ardından anne ve çocukları yan yana toprağa verilirken, doktor olan babanın tedavisine devam edildiği bildirildi.
Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Aysel Coşkun (39) ve çocukları Muhammed Burak Coşkun (14) ile Deniz Aren Coşkun (1) yaşamını yitirdi, eşi Veysel Coşkun (45), diğer çocuğu Emir Mirza Coşkun (12) ve 2 kişi daha yaralandı.
Kırıkkale’de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.