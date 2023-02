Her şeye ağlarlar. Doğuştan duygusal 3 burç! Onlarla dizi bile izlenmez

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 21:34

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 21:34

Duygusallığın nirvanasında taç giyen bu dört burç her sabaha ağlayarak uyanabilirler. Onların duygusallıkları etraflarına bile çoğu zaman yansıyor. Her ana her şeye ağlayan bu duygusal burçlar, özellikle sabahları rüyalarında bile duygusal bir moodla uyanırlar. Bu duygusallığı asla da kontrol edemezler. Duygusallık deyince kadın erkek fark etmez üstelik bu burçlarda.

Duygularını çok sık saklayamazlar. Ancak çevrelerindeki insanlara karşı güçlü durmak için de hep çabalarlar.

TV BİLE İZLETMEZLER

Onlarla TV bile izlenmez. Duygusal bir sahnede konuşurda konuşurlar. Ağlamaları nedeniyle dizi keyfiniz zehir olur.

İşte en duygusal 3 burç

KOÇ

Koç burcu olan insanlar dışarıdan çok sert ve güçlü görünür. Lider burç olarak kabul edilirler. Dayanıklı oluşları ve zorluklara karşı gelme konusundaki başarıları her zaman dikkat çeken özellikler arasında yer alır. Koç burcu olanlar inatçı ve her konu ile mücadele edebilen bir yapıya sahiptir. Ancak onların bu sert ve dayanıklı görüntülerinin altında çok hassas ve duygusal bir insan yatıyor. Duygusal bir durumla karşılaşmaları durumunda dakikalarca ağlayabilirler.



YENGEÇ

Yengeç burcu olan kişiler astrolojide en duygusal kimseler olarak tanımlanırlar. Duyguları ve bu duyguları yaşamayı yengeç burçları büyük bir değer olarak görür. Bu sebeple yaşamları boyunca duygularının zarar görmemesi için çok çaba sarf ederler. Yengeç burcu olan kişiler kolayca incinebilme özelliğine sahiptir. Yengeçlerle ilişki kurmakta gerçekten çok zordur. En duygusal burçlar arasında yer alan Yengeçler özellikle yas sürecini çok uzun sürede atlatamazlar.



TERAZİ

Dünyanın en duygusal burçları arasında Terazi burçları ilk sırada yer alır.

Terazi burçlarıyla ilişki yaşıyorsanız yandınız. Bir çok konuda Teraziler sizi çileden çıkarabilir. Hem aşırı derecede duygusal hem de aşırı derecede eğlenceli insanlar olan teraziler, size 'hayatımı yaşamadım' dedirtmezler. Onlarla aktiviteden aktiviteye koşabilir, hayatınızın her anını eğlence içinde geçirebilirsiniz. Eğer sıkılgan ve uyuşuk bir tipseniz, bir terazi hayatınızı değiştirebilir.. Ancak şimdiden söyleyelim Terazi çok duygusal olması nedeniyle dizileri size asla izletmezler. Her sahnede ağlayabilirler.