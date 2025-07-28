Her şeye sitem eden 5 burç: Bu burçların dertleri hiçbir zaman bitmiyor...

Bazı insanlar vardır, hayat onlar için bir sitem maratonudur. Hava çok sıcaksa şikâyet eder, çok soğuksa da... Sessizlik fazla gelir, kalabalık boğar. İşte bu duygu geçişlerinin başrollerinde genellikle bazı burçlar yer alır. Peki, her zaman dert edinecek bir şey bulan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her şeye sitem eden 5 burç...

1. YENGE Ç BURCU

Duygusal, hassas ve kırılgan… Yengeç burcu, içinden geçenleri çoğu zaman dile getirmez ama beklentisi yüksektir. Küçük bir ilgisizlik, onun iç dünyasında dev bir fırtına koparabilir. Sitemleri genelde pasif-agresif bir tonda gelir: “Ben olsam öyle yapmazdım ama neyse...”

2. BA Ş AK BURCU

Başak burcu detaycıdır, mükemmeliyetçidir ama bu da onu sürekli bir memnuniyetsizlik haliyle baş başa bırakır. “Neden kimse işini doğru yapmıyor?” ya da “Ben söylemeden kimse düşünemiyor mu?” gibi cümleleri içten içe defalarca kurar. Ve evet, sitem onun için bir stres boşaltma biçimidir.

3. BALIK BURCU

Balık burcu birine gönlünü verdiyse, onun davranışlarından etkilenmemesi imkânsızdır. İlgisizlik, unutulmak, geç cevaplar… Her biri bir sitem sebebidir. Ama bunu doğrudan söylemek yerine, dramatik bir şekilde ima etmeyi daha çok sever.

4. AKPEP BURCU

Akrep burcu susar ama unuttuğu sanılmasın. Bir bakışıyla sizi pişman edebilir. Sessizce sitem eder, içinde büyütür, zamanı geldiğinde kelimeleri ok gibi saplar. Onun için her ihmal, bir sitem başlığıdır.

5. BO Ğ A BURCU

Boğa burcu için istikrar önemlidir. Eğer ona verdiğiniz sözleri tutmaz, beklentilerini boşa çıkarırsanız sizi duygusal bir duvara toslatabilir. Kırıldığını söylemez ama ileride mutlaka “Geçen sene bile…” diye başlayan bir sitem gelir.