Her şeyi içine atan 4 erkek burcu: Bu burçlar susar ama asla unutmaz

İlişkilerde açık iletişim şart ama bazı erkek burçları dertlerini paylaşmak yerine içine gömmeyi tercih eder. “Önemli bir şey yok” deseler de, içten içe aynı meseleyi defalarca kafalarında kurarlar. Astrolojik haritalarda bu eğilim bazı burçlarda belirginleşir. İşte duygusal yükleri omzunda taşıyıp kimseye çaktırmayan o erkek burçları...

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkeği dışarıdan yumuşak görünebilir ama içine attıkları kimsenin tahmin edemeyeceği kadar yoğundur. Duygularını ifade etmek ister ama kırılmaktan korkar. Her bakışı, her kelimeyi analiz eder, sonra bir köşeye çekilip düşünür. Affetse bile asla unutmaz. “Ben iyiyim” dediğinde genelde değildir.

AKREP BURCU

Akrep erkeği bir şey söylemiyorsa bu, onun hiçbir şey hissetmediği anlamına gelmez. Aksine, her şeyi derin derin yaşar ama bunu dışarıya belli etmez. İçine atar, gözlemler ve zamanla duvarlarını daha da yükseltir. Duygusal zekâsı yüksektir, bu da onu fazlasıyla yorabilir. Ona dokunan şeyi uzun süre içinde taşır.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği her şeyin analizini yapar, ama bunu kimseye anlatmaz. Gözlemlediklerini içten içe değerlendirmeyi sever. Dertlerini paylaşmak yerine çözüm bulmayı tercih eder, fakat bu süreçte kendini çok yıpratabilir. İçine attıkları zamanla stres olarak bedenine bile yansıyabilir. Sessizliğinde çok şey saklıdır.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği duygularını zayıflık olarak görür ve çoğu zaman bastırır. Dışarıdan “hiçbir şey umursamıyor” gibi dursa da içten içe olan biteni fazlasıyla düşünür. Konuşmaz, yakınmaz ama unutmaz da. Her şeyi zihninde kategorize eder ve vakti gelince yüzleştirir. Onun suskunluğu, derinliğinin kanıtıdır.



