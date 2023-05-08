Her zaman kaybediyorlar! Doğuştan 'kısmetsiz 3 burç' belli oldu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:30

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:30

Şans bazısında doğuştan oluyor. Bazı insanlar ise hayatı boyunca uğraş vermek zorudna kalıyor. Haber Global adresinde yer alan bir içerikte; Doğuştan kısmetsiz 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler burcu herkesle çok kolay arkadaşlık kurarlar. Ancak ikizler burcu olanlar bazı konularda çok şanssız olabilir.

İkizler burcunun aşk ve iş hayatı hiçbir zaman istediği gibi gitmez. Değişken fikirleri onların çok kararsız olmalarına sebep olabilir. Bu sebeple hedefledikleri yolda yürümekte zorlanırlar.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeç burçları aşırı duygusal yapılarıyla bilinir. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir.

Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır.

Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayal ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Zodyak'ın en hassas ve duygusal burçları arasında yer alan Balık, özellikle aşk konularında çok talihsiz olur.

Balık burçları asla kendileri gibi hassas, duyarlı ve herkesi çok sevebilen birini bulamaz.

Kendisi o kadar hayat ve sevgi doludur ki bu konuda kimse onlarla yarışamaz. Balık burçları negatif duyguları sebebiyle de hayat boyu şanslı olamıyor.